Torba yasa Meclis’te kabul edildi

BUGÜN NELER OLDU

TBMMGenel Kurulu, torba yasa teklifini kabul etti. AK Parti'nin önergeleriyle memuriyete girişte yapılan güvenlik soruşturmalarının kriterlerini belirleyen maddeler yasa metninden çıkartıldı. Meclis, 7 Ocak'a kadar tatile girerken, kabul edilen yasa şu değişiklikleri içeriyor:Tabiat parkı ve milli parklarda kiraya verilen alanların kullanım süresi 29 yıldan 20 yıla indirildi.Sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine, yeni makine ve teçhizat teslimlerine ilişkin KDV istisnası 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılacak.Cumhuriyet savcılarının asliye ceza mahkemelerinde duruşmaya çıkmaya başlayacağı tarih 1 Eylül 2020'ye ertelendi.Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerleri için belirlenecek su ve atık su tarifeleri, kamu kurumlarına uygulanan tarifeyi geçemeyecek.Özel statülü orman alanlarında, turizm merkezleri, Orman Genel Müdürlüğü'nün bina ve tesislerinin bulunduğu orman alanları, tohum bahçesi, gen koruma ormanları, orman sınırları dışına çıkartılarak tapuda Hazine adına tescil edilemeyecek