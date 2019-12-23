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’den ’da karşıtı

’da üyelerinin kurduğu Kırık Tebeşir (Internationel Broken Chalk) adlı grup üyeleri, Cumartesi günü başkent Amsterdam’da bulunan ’nda aleyhine düzenledi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 23.12.2019 11:58 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 13:02
FETÖ’den Hollanda’da Türkiye karşıtı protesto

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet aleyhine döviz taşıyan FETÖ'cüler, Türkiye'nin imajına zarar vermek için 'bebeklerin hapiste tutulduğunu' ileri sürdüler. 15 Temmuz darbe girişiminde başarılı olamayan FETÖ destekçileri, Türkiye aleyhine propaganda yapmak için her fırsatı değerlendiriyor.

FETÖ destekçilerinin, Hollanda'da düzenledikleri eylemde basın açıklamasını yine Dam Meydanı'nda İsrail-Filistin gerginliğini protesto eden başka bir grubun astığı İsrail bayrağı önünde yaptıkları görüldü.

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FETÖ’den Hollanda’da Türkiye karşıtı protesto
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