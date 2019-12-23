Fransız 3 DEAŞ’lı kadın ülkelerine gönderildi

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SURIYE'DE görev yapan istihbarat birimleri tarafından Fransa'nın kırmızı bültenle aradığı DEAŞ üyesi 3 Fransız kadın Türk polisi tarafından Kilis sınırında yakalandıktan sonra ülkelerine gönderildi. Fransız uyruklu kadınlar Jennifer Clain'in (28) 2013'te, Mayalen Duhart(36) ile Christine Allain'in (61) ise 2014'de Suriye'ye giderek DEAŞ'a katıldıkları ve Fransa tarafından kırmızı bültenle arandıkları ortaya çıktı. İşlemleri tamamlanan 3 kadın ve 9 çocuk Fransa'ya gönderildi. Kadınların tutuklanarak cezaevine konulduğu 9 çocuğun ise ülkelerinde koruma altına alındığı öğrenildi. Halit TURAN