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'da 74 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

'da akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 74 asker, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 23.12.2019 23:14 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 23:15
Kütahya'da 74 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kütahya'da akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 74 asker, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında 46 ve İl Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan 28 asker, yaklaşık 5 bin kişi için hazırlanan akşam yemeğinden sonra rahatsızlandı.

Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Kütahya'daki çeşitli hastanelere kaldırılan askerler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Askerlerin hala müşahede altında tutulduğu, genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kütahya'da 74 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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