Milli gurur günü

BUGÜN NELER OLDU

TCG Piri Reis'in Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle havuza çekilmesi, Türkiye'nin yeni bir gurur günü olarak tarihe geçti. Üstün kabiliyetli 6 adet Reis sınıfı Tip 214TN denizaltının 3'ünün inşaası Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek. TCG Piri Reis'i sırasıyla, TCG Hızır Reis, TCG Murat Reis, TCG Aydın Reis, TCG Seydi Ali Reis ve TCG Selman Reis takip edecek. Milli denizaltı çalışmalarına HAVELSAN, ASELSAN, TÜBİTAK, STM, AYESAŞ, IDEAL, Milsoft, Meteksan Savunma, Gürdesan ve KOÇ Bilgi Savunma şirketleri destek verdi.'Reis' sınıfı denizaltıların mukavim tekne dış çapı 6.3 metre, toplam uzunluğu ise 67.6 metre, toplam yüksekliği periskoplar hariç 13.1 metre, su çekimi (draftı) 6.8 metre, su üstü (satıhta) deplasmanı bin 855 ton, dalmış durumdaki deplasmanı ise 2 bin 42 ton ağırlığında.Tip 214 denizaltılar, seyir süratlerine bağlı olarak 13 günü AIP ve 4 günü bataryalarla olmak üzere ortalama 17 gün süreyle su altında kalabilme özeliğine sahip. Bu kabiliyetleri sayesinde Akdeniz'i baştanbaşa su altından geçebiliyor.'Reis' sınıfı denizaltılar, hiç yakıt ikmali yapmadan ABD'ye kadar gidip geri dönebilecek kabiliyete sahipMilli gururumuz denizaltılar, asgari 30 yıllık fiziki hizmet ömrüne ve yarı ömür modernizasyonuna açık bir yapıya sahip.