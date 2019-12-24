İzmir’de 80’leri aratmayan kuyruk

BUGÜN NELER OLDU

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Menderes'in Küner Köyü yakınlarında arıza meydana geldiğini, İZSU ekiplerinin patlayan ana boruyu onarmaya çalıştığını belirtti. İzmir'in su ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan Tahtalı Barajı'na bağlantı hattındaki arızanın giderilmesi için çalışmalar sürerken Buca, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde 60 saatlik su kesintisi başladı. İhtiyaçlarını karşılamak için su dağıtımı yapan tankerlerin önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar yaşanan duruma isyan etti. Oluşan kuyruk manzaraları 1980'leri anımsattı. İzmirliler sosyal medyada belediyeyi topa tuttu. Berkcan Ayşe "Kış kıyamet şu insanların çilesine bak" derken, Mücahit Demirer ise, "Sene 1989. Yer Yamanlar. Aklıma geldi" dedi. İnanç Akkaplan, "Bu şehri 20 seneden fazla aynı parti yönetiyor. Demek alt yapı yok, üst yapı zaten yok" dedi. Buca'da yaşayan Özer Canbaz (51), "Okullarda öğrenciler de perişan oldu. Lavabo ve tuvaletler kötü durumda. Okula su tankeri getirmişler ama yeterli olmadı" dedi. Mehmet Özdal (59), "Susuz hayat yaşanmıyor. Evimizde bulaşık ve çamaşırlar duruyor" diye konuştu. Bu arada AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de "İzmir'i sel götürüyor, musluklardan su akmıyor" açıklamasını yaptı.