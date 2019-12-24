Tanıyı yapay zekâ koyacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta hizmet kalitesinin artırılması ve yüksek teknolojinin daha etkin kullanılabilmesi amacıyla, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde "Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zeka Uygulamaları Enstitüsü" kurulduğunu bildirdi.

Koca, sağlıkta hizmet kalitesinin ve hizmete erişimin artırılması, gereksiz tetkiklerin önlenerek tasarruf sağlanması, teknolojinin etkin kullanılarak daha hızlı raporlama, tanı ve teşhis imkanının sağlanabilmesi için önemli çalışmalar yürütüldüğünü anlatarak, "Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde geçtiğimiz hafta içinde yönetim kurulu toplandı ve Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zeka Uygulamaları Enstitüsü kuruldu. TÜSEB çatısı altında veri araştırmalarını sağlıklı yapan, yapay zekayı da alt başlıkta kullanan ve hedefte hem vatandaşın sağlığa erişimini daha kolaylaştıran hem tasarruf ve denetim gibi imkanları sağlayan hem de tanı ve tedavide yol gösteren bir yaklaşım olacak." diye konuştu.

Bakan Koca, yapay zeka ile ilgili üniversiteler bünyesinde de birçok çalışma yapıldığına dikkati çekerek, "Üniversitelerde aktif olan çalışmaları değerlendirmek ve desteklemek de istiyoruz." ifadesini kullandı. Yeni yılla birlikte bazı görüntüleme tekniklerinin raporlanmasında yapay zekanın kullanılacağını aktaran Koca, şöyle devam etti: "Bu sene mamografi, kafa tomografisi gibi bazı radyolojik görüntüleri robotik sistemlerle ön kontrolden geçireceğiz. Hem hızlı hem de bir şey atlamama noktasında hekime yardımcı olan bir robotik sistem de önümüzdeki yıl devreye girecek.

Sistem şüpheli bulduğu görüntüleri işaretleyerek raporlayacak" dedi. Koca, " Uzun vadede bu okumaların daha çok yapay zeka üzerinden şekilleneceğini de söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu. Bakan Koca, uzun bir süredir bazı alanlarda robotik cerrahinin de uygulandığı anımsatarak, "Yapay zekanın devrede olduğu cerrahi uygulamalar da önümüzdeki dönemde daha hızlı devreye girebilir. açıklamasını yaptı.