‘Dini bütün lider istemiyorlar’

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Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi'nce (TÜRKAD) İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Doktora Salonu'nda "Darbeler ve 17-25 Aralık Yargı Darbesi" başlıklı panel düzenlendi. Panelin açılışında konuşan eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türkiye'nin başkanlık sistemine geçmesiyle makas değiştirdiğini dile getirdi. Kahraman şunları söyledi: "Hollanda'da, Almanya'da, İtalya'da, Amerika'da, Kanada'da sistem değiştirilmesini isteyenlere konuşma imkanı tanınmadı, istemeyenlere meydanları açtılar. Hedef ne? Türkiye istikrarlı hale gelmesin. Bir Haçlı savaşıyla karşı karşıyayız. Dini bütün, sağlam bir insanı Türkiye'nin başında istemiyorlar ve mutlaka gitmesini istiyorlar. Eğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi kuvvetli bir şahsiyet olmasaydı Gezi'de de giderdi, Hakan Fidan hadisesinde de giderdi, 17-25 Aralık'ta da giderdi. Dik duruyor, milletine güveniyor. 15 Temmuz bir işgal teşebbüsüdür. 15 Temmuz'u onun sayesinde atlattık. Türkiye büyük bir badire atlattı." TÜRKAD Başkanı Mehmet Sarı da, 17-25 Aralık soruşturması ve sürecinin, ceza soruşturması adı altında hukuksuzlukların tezahür ettiği bir süreç olduğunu belirtti. 82 milyon vatandaşın mağdur edilmesinin hedeflendiğini kaydeden Sarı, "Savcı kılığındaki kimselerin hukuksuz operasyon ve soruşturmalarına maruz kaldığımız bir süreci yaşadık. Burada bir uluslararası istihbarat şebekesinin ülkemize, meşru, seçilmiş hükümete karşı bir girişimi olduğunu gördük. 17-25 Aralık operasyonlarının bir darbe girişimi olduğu açık ve net şekilde ortaya çıktı" dedi.