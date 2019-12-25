Harmandalı sahipsiz, vatandaş isyanda

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İzmir'ın ortasında metan gazı patlama riskinden dolayı adeta bomba gibi duran Çigli'deki vahşi çöp depolama alanı Harmandalı'nda son günlerde oluşan çatlaklar vatandaşları korkutuyor. 1993'te İstanbul Ümraniye'deki Hekimbaşı Çöplüğü'nde meydana gelen 27 kişinin öldüğü faciayı akıllara getiren Harmandalı'nın hali bölgede hayvancılık yapanların yanı sıra Cumhuriyet ve Atatürk mahalleleri sakinlerini de isyan noktasına getirdi. Vatandaşlardan Zülfinaz Günay ve Mustafa Köseler, "Buradaki çöpün yaptığı basınçtan dolayı, bölgede çatlaklar oluştu. Bu da bizi tehdit ediyor. Korkuyoruz" dedi. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursunali Kazar da, "Buradaki durumun araştırılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, belediye başkanlarana başvuruda bulunduk ancak bir sonuç alamadık" diye konuştu.