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davasında son dakika... Mahkeme hükmün gerekçesini açıkladı

31. , davasında sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkındaki hükmün gerekçesini açıkladı. Kararın gerekçesinde, Şule Çet'in cinsel saldırı sonrası Aksu tarafından darbedildiği, öldüğü kanaatine varıldıktan sonra aşağıya atıldığı belirtildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 25.12.2019 17:52 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 18:25
Şule Çet davasında son dakika... Mahkeme hükmün gerekçesini açıkladı

Üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23), plazanın 20'nci katından düşerek, ölmesiyle ilgili sanık Çağatay Aksu'ya (34) verilen müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand'a (33) verilen 18 yıl 9 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

İNTİHAR SÜSÜ VERMEK İÇİN...

Kararda sanık Aksu'nun Şule Çet'e cinsel saldırıda bulunduğu, ardından şikayet edileceğini düşünerek darp edip, boğazını sıktığı ve intihar süsü vermek için de pencereden attığı belirtildi.

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BİRİSİNE MÜEBBET VE 12 YIL, DİĞERİNE 18 YIL

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in, 29 Mayıs 2018 tarihinde lüks plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava geçen 4 Aralık'ta sonuçlandı. Mahkeme, sanıklardan Çağatay Aksu'ya, müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand'a ise 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

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MAHKEMENİN GEREKÇELİ KARARI AÇIKLANDI

Kararda, sanık Çağatay Aksu'nun Şule Çet'e yönelik zorla nitelikli cinsel saldırı eylemini gerçekleştirdiği, Çet'in bu durumu kabullenmeyerek, kendisine tepki gösterdiğine dikkat çekildi.

"NİTELİKLİ CİNAYET"

Sanık Aksu'nun, Çet'in plazadan ayrılmasına izin vermediği bunun sonucunda tartışma çıktığı belirtilerek, "Sanık Aksu, yüksek düzeyde alkollü olmasının verdiği etki ile de şikayet edileceğini ve zor durumda kalacağını düşünerek, maktuleyi darp ettiği ve boğazını sıkması nedeniyle bu aşamada ölen veya darbın etkisi ile şuurunu kaybedip, bayılmış olan maktuleyi öldüğünü düşünerek, intihar görüntüsü vermek için binanın 20'nci katında bulunan ofisin açık penceresinden aşağıya atmak suretiyle, işlediği cinsel saldırı suçunu gizleme ve bu suçun delillerini ortadan kaldırmak amacıyla 'nitelikli kasten öldürme', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarını işlemiştir" şeklinde kararın gerekçesi açıklandı.

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Şule Çet davasında son dakika... Mahkeme hükmün gerekçesini açıkladı
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