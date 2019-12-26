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Başkan Erdoğan’dan İnönü’ye anma mesajı

Giriş Tarihi: 26.12.2019
Başkan Erdoğan’dan İnönü’ye anma mesajı
İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü vefatının 46. yılı nedeniyle Anıtkabir'deki mezarı başında tören düzenlendi. Törene, İnönü'nün kızı Özden Toker, torunu Ayşe Gülsün Bilgehan ve bazı aile fertleri, siyasiler, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Törende ilk olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine çelenk konuldu ve saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra anma törenine katılanlar İnönü ailesine taziye dileklerini iletti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü vefat yıl dönümünde saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.
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Başkan Erdoğan’dan İnönü’ye anma mesajı
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