Yıkabilirlerse yıksınlar hodri meydan!

BUGÜN NELER OLDU

MHPGenel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bahçeli, Kanal İstanbul projesiyle ilgili CHP'nin tutumunu eleştirerek şunları söyledi:Kanal İstanbul Projesi'ni yaptırmam, yapamazsınız diyen müflis bir CHP anlayışı karşımızda. Üçüncü Köprüye, Üçüncü Havalimanına da yapamazsınız, yaptırmayız diye tepki göstermişlerdi. İktidar yaptı, güçleri yetiyorsa buyursunlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne konuşlandırdıkları militanlarını da alsınlar, yıkabiliyorlarsa bunları yıksınlar! Madem yatırımlara, projelere bu kadar karşılar, hodri meydan!12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde Sayın Erdoğan Kanal İstanbul Projesi'ni ilan etmiş ve hedef olarak koymuştur. Biz o dönem muhalefet anlayışımız doğrultusunda eleştirdik, itiraz ettik. Daha sonra millet destek verdi, AK Parti'yi tekraren iktidara taşıdı. Yani projelere de 'Tamam' dedi. Artık iktidar partisinin Kanal İstanbul Projesi'ni hayata geçirmesinin önünde engel de kalmadı. Buyursunlar yapsınlar. Kim nasıl anlıyorsa anlasın, biz ülkemizin çıkarına olan teşebbüs ve girişimleri her zaman destekleyeceğiz.