ÇED raporunun altında İBB temsilcisinin de imzası var

BUGÜN NELER OLDU

Çevreve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, düzenlediği basın toplantısında Kanal İstanbul projesiyle ilgili karalama kampanyası yürütenlerin yalanlarını tek tek çürüttü. İşte Kurum'un değerlendirmeleri:Kanal İstanbul'a ilişkin ÇED süreci, Türkiye'nin en geniş katılımlı, en şeffaf süreçlerinden biri olmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) temsilcisi de ÇED Raporu'nun altına imza atmıştır. Belediye Başkanı çıkıp itiraz ediyor. Daha elemanının ne yaptığının farkında değil. Buraya gelip, rapora hiçbir şerh bildirmeyerek imza atıyorsunuz. Ondan sonra da çıkıp 'İtiraz ediyorum' diyorsunuz.ÇED sürecinde çevre hassasiyetimiz en üst düzeydeydi. Kanal İstanbul'un kenti susuz bırakacağına dair iddialar gerçek dışı. Yeraltı ve yerüstü kaynaklarını koruyacak tüm özel önlemler raporda kurgulandı. İstanbul'un su ihtiyacı 1 milyar 60 milyon metreküp. Biz çok daha fazlasını Melen Barajı projesi tamamlandığında güvence altına alıyoruz.Kanal İstanbul için geniş katılımlı araştırma ve istişarelerle belirlenen 5 güzergâh birbirleriyle kıyaslanmış, İstanbul için en doğru hat belirlenmiştir .21 metre derinliğinde olacak Kanal İstanbul fay hatlarını nasıl tetikleyecek? Bunun bilimsel bir dayanağı yok.Kanal İstanbul, Boğaz için koruma-kurtarma ve özgürlük projesidir. İstanbul Boğazı, Panama Kanalı'nın dört katı, Süveyş Kanalı'nın üç katı yoğunluğunda deniz trafiğine sahip. Boğazlardan gemilerle geçen yük 2010-2018 arasında 672 milyon gross ton dan 849 milyon gross tona yükselmiştir. İstanbul Boğazı'nda yılda ortalama 8 kaza meydana geliyor. Kanal inşaatından çıkacak hafriyat miktarı 1.15 milyar metreküp. Hafriyatın depolanacağı yerler İstanbul'daki döküm sahaları içerisinde değil.Kanal İstanbul, Montrö'nün dışında bir projedir. Kendi projemizde"Gemiler, İstanbul Boğazı'ndan bedavaya geçmek varken, neden parayla Kanal İstanbul'dan geçsin?" sorusu abesle iştigal. Ücretsiz geçiş hali, söz konusu değil. İstanbul Boğazı'ndan geçecek tanker 30 saat, gemi 14-15 saat bekleme yapıyor. Bir günlük bekleme maliyeti 120 bin dolar. Boğaz yerine Kanal İstanbul güzergahının tercih edilmesi bekleme maliyeti açısından önemli avantaj.Kanal İstanbul'un Bathenoa Antik Kenti ve Yarımburgaz Mağaraları ile ilgisi yoktur.Bölgedeki İBB'ye ait altyapı tesislerinin yeniden yapım maliyeti 10 milyar lira. Maliyet, İBB'nin ilgili kuruluşlarıyla konuşuldu. 35 milyar liralık yük yok. İBB'den beklentimiz de yok."İstanbul'a 1.2 milyonluk yeni nüfus gelecek" ifadesi de tamamen uydurmadır. Müsaade edeceğimiz maksimum nüfus 500 bin.