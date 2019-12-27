Terörün elinden ana kucağına

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Hüsniye Kaya da 19 yaşındaki kızı Mekiye'ye kavuştu.Eylem'e 8 Eylül'de katılan annesi Hüsniye Kaya'yı televizyonda gören Mekiye, önce telefonla aradı. Ardından da annesinin çağrısına kulak verip, kaçmaya karar verdi. Mahmur kampından kurtulmayı başaran Mekiye, peşine düşen teröristlere yakalanmamak için 3 gün boyunca toprak altında bir sığınakta saklandı. Aç kalmasına rağmen dayanan Mekiye, üçüncü günün sonunda sığınaktan çıkıp, Mahmur'a yaklaşık 200 kilometre mesafedeki Şırnak'ın Silopi İlçesi'nin hemen karşısında yer alan Kuzey Irak'ın Zaho ilçesine ulaştı. Aç, susuz ve bitkin bir halde Kuzey Irak bölgesel yönetime bağlı güvenlik güçlerine sığınan Mekiye, "Aneme kavuşmak istiyorum" dedi. Bunun üzerine sınırdaki Türk güvenlik güçlerine teslim edildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine getirilen Mekiye, burada 5 yıl sonra anne ve babasına kavuştu. Duygusal anların yaşandığı anne ve kızının buluşmasında Hüsniye Kaya, büyük özlem duyduğu kızına sarıldı ve gözyaşları döktü.Anne Hüsniye Kaya, Türkçe ve Kürtçe olarak duygularını ifade ederek, "5 yıldır ne gecemiz ne de gündüzümüz vardı. Her gün ağlıyordum. Kara gözlüme kavuşacağıma, sana bir daha sarılacağıma inanmıyordum. Senin öldüğünü bile düşünüyordum. Ama Allah büyüktür. Kara gözlerine kurban olurum. Çok şükür. Kızım sanki topraktan çıkıp geldi. Allah devletimizden razı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Evimizde bayram havası var. Devletim güçlüdür. Kızımı adeta toprak altından çıkarıp bana getiren devletim için canımı feda ederim. Bana kızımı getirdiler ve devlet bana silah verir ise onlarla birlikte terör örgütüne karşı savaşırım" dedi. Baba Hüseyin Kaya da kızının saçlarını okşayarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız, polisimiz bu konuda çok mücadele ediyor. Devletimiz güçlüdür. Kızım sanki yeniden doğdu. Diğer aileler de bu eyleme katılsın. Çocukları belki onları görür, onlar da çocuklarına kavuşurlar" ifadelerini kullandı. Evlat nöbeti tutan ailelerden Hacire Akar ve Hatice Ceylan'dan sonra Hüsniye Kaya da evladına kavuşmuş oldu.AnneHüsniye Kaya ve eşi Hüseyin Kaya, kızlarına kavuşmanın mutluluklarını çadırda 115 gündür eylemi sürdüren diğer annelerle paylaştılar. Annelere tek tek sarılan Hüsniye Kaya, oturma eylemine devam edeceğini belirterek, "Allah çocuklarımızı bağışlasın. Çocukları kayıp olan aileler gelsin eyleme katılsın. Gelin, korkmayın devlet güçlüdür. Çocuklar da gelip teslim olsunlar. Devlet iyidir, devlet bizi korur. Devlet olmasa biz yaşayamayız" dedi.Kızınınteslim olmasıyla mutlu olduğunu anlatan baba Hüseyin Kaya, "Bu analar orada dururken boş durmuyorlar demek ki. Gelip oturma eylemi yapsınlar. Eyleme devam etsinler. Annesi gitmeseydi, kızımızı göremeyecektik" dedi.AnneHüsniye Kaya'nın kızına kavuşmasına çadırda günlerdin oturma eylemi yapan anneleri de sevindirirken, eyleme bir aile daha katıldı. Yaklaşık beş yıl önce terör örgütü tarafından 12 yaşında iken kaçırılan Okan Gökkuş'un, Bitlis'te yaşayan annesi Vecihe Gökkuş ve babası Ekrem Gökkuş HDP İl Binası önünde devam eden oturma eylemine katıldı. Gökkuş ailesinin katılımıyla sayı 62'ye yükseldi.