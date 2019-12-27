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Yetenek avcısı atölyelere bir yenisi daha eklendi!

Çocukların bilim, sanat, spor, kültür, yaşam alanlarındaki yeteneklerini ortaya koymasına imkân sağlayan bir Tasarım-Beceri Atölyesi de İstanbul Bakırköy’de bulunan Ataköy İlkokulu’nda açıldı. Açılışa İstanbul İl Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul İl Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Gözüdok, Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın katıldı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Gündem
Giriş Tarihi: 27.12.2019 17:21 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 17:21
Yetenek avcısı atölyelere bir yenisi daha eklendi!

Çocukların bilim, sanat, spor, kültür, yaşam alanlarındaki yeteneklerini ortaya koymasına imkân sağlayan bir Tasarım-Beceri Atölyesi de Bakırköy'de bulunan Mimar Sinan İlkokulu'nda açıldı.

Ataköy Mimar Sinan İlkokulu Okul Aile Birliği katkısını da proje kapsamında okula 4 adet atölye açıldı. Drama, Fen Teknoloji ve Mühendislik, Müzik ve Yaşam becerileri Atölyeleri veli ve öğrencilerin büyük ilgisini çekti.

Atölyelerin açılışına İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul İl Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Gözüdok, Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın ve çok sayıda çevre okul müdürleri katıldı.

Levent Yazıcı açılışta tasarım beceri atölyelerinin önemini belirten bir konuşma yaptı. Emrullah Aydın da tasarım beceri atölyesine sahip olan okulların çoğalmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bilindiği gibi daha önce de İstanbul ve farklı illerin çeşitli ilçelerinde bulunan okullara Tasarım-Beceri Atölyesi açılmıştı.

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Yetenek avcısı atölyelere bir yenisi daha eklendi!
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