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Eşini 4 kurşunla öldüren sanığa iyi hal indirimi

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Giriş Tarihi: 28.12.2019
Eşini 4 kurşunla öldüren sanığa iyi hal indirimi
Fatih'te 6 ay önce kendisini aldattığından şüphe duyduğu iki çocuk annesi eşi Şener Akyurt'u (49) 4 kurşunla öldüren Temel Akyurt (51), 'kasten eşini öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın duruşmadaki iyi hal ve tutumunu göz önüne alan mahkeme, cezayı müebbet hapse çevirdi. Temel Akyurt ifadesinde, "Daha önce eşime birkaç defa şiddet uygulamıştım. Olay günü namus meselesi yüzünden tartıştık. Detaylarını anlatmak istemiyorum. Eşimi vurduğum için pişmanım" dedi. Sanığa ayrıca "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan 10 ay hapis cezası veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
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Eşini 4 kurşunla öldüren sanığa iyi hal indirimi
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