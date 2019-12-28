İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacak

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nı ziyareti öncesinde de vatandaşlara seslendi. Erdoğan, şunları söyledi:Yıkmanın, engellemenin değil, ülkemize yeni eserler kazandırmanın gayretindeyiz. Bu mücadelemize destek veren herkese gönlümüz de kapılarımız da sonuna kadar açıktır. Ülkemizin geleceğine dair tek bir hedefi, sevdası, umudu dahi olmayan vizyonsuzların bizi engellemesine fırsat vermeyeceğiz.İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacaktır. Çıkmış ne diyor biliyor musunuz? 'O parayı insana harca' Kanal İstanbul kim için? Onlar insan için değil mi? İnan, buna sor, insan nedir veya insan kimdir? Bunu bize tanımla. Onu bile tanımlayamaz. Bihaber. Zira insan kıymeti anlasaydı, SSK'nın başında olduğu zaman insana değer verirdi. Bunlar SSK'nın başında olduğu zaman insana değer mi verdiler. SSK'yı batıran bu değil mi? Bitti ya olay bu kadar basit ama ne yazık ki bunların yandaşı olan medya bu zata hiçbir zaman bunun hesabını sormadı. Niye? İdeolojik.Halk ve Hak razı olduğu sürece CHP'nin eleştirilerinin bizim gözümüzde hiçbir kıymeti yoktur.