Üç eski Yargıtay üyesinin hapis cezalarına onama

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YargıtayCeza Genel Kurulu, eski Yargıtay üyeleri Esabil Saylak, Necati Meran ve Mehmet Ali Demirezici'ye FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezalarını onadı. Örgütün talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği, örgütün gizli toplantılarına katıldığı, ByLock yazışmalarında adının geçtiği belirtilen Esabil Saylak ile Necati Meran'a FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis, Mehmet Ali Demirezici'ye ise 10 yıl hapis cezası verilmişti. Üç eski Yargıtay üyesi, "Fetullahçı Terör Örgütü kumpas mağduru" olarak bilinen eski İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Kurtoğlu ile 5 subayın, "bir tutuklunun hürriyetini kısıtladıkları" iddiasıyla mahkum edilmesine ilişkin yerel mahkeme kararını onayan Yargıtay üyeleri arasında bulunuyordu.