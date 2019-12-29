Arkadaş katiline müebbet istendi

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İstanbul'da 4 ay önce 35 liralık çiçek satışı yüzünden Halil Çakar'ı (18) öldürdükten sonra Adana'ya giderek mezarı başında dua eden ve daha sonra polise teslim olduğu iddia edilen Mehmet Budan'a (18) müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen hafta görülen davanın ilk duruşmasında savunmasını yapan Budan, Çakar ile arasında kavga çıkınca çiçek temizlemek için yanında taşıdığı bıçağı rastgele salladığını belirtti. Budan olaydan sonra son kez mezarı başına gidip dua ettiğini anlatarak "kaçmak gibi bir niyetim yoktu" dedi. Sanığın akrabaları olmadığını belirten baba Murat Çakar, "Sanık değil, oğlum 35 liralık çiçek satmış. Sanık da benim oğlumdan parayı gasp etmeye çalışmış ve olaydan sonra kaçmış. İki gün saklandıktan sonra oğlumun mezarının başına gelerek video çekmişler. Pişman gibi görünmeye çalışmış" dedi.Baba duruşmada cebinden çıkardığı kanlı 35 lirayı havaya kaldırarak sanığa tepki gösterdi. Anne Curiye Çakar da "Sanığın cinayetten sonra Adana'ya gitmesinin amacı, mezar ziyareti değil kaçmaktır" dedi. Mahkeme tanıkların dinlenmesi için ertelendi. İddianamede suçunu itiraf eden Budan'ın kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.