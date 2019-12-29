Başkan Erdoğan'dan 2019'da yoğun mesai! İşte Erdoğan'ın bir yıllık diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılında yurt içi ve yurt dışında pek çok ziyaret gerçekleştirirken, çok sayıda yabancı konuğu da Türkiye'de ağırladı.

Erdoğan için 2019 yılı da öncekiler gibi yoğun mesaiyle geçti. Bu yıl çeşitli temaslarda bulunmak üzere 19 yurt dışı ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, Rusya'da yıl içerisinde beş, ABD'de ise iki kez temaslarda bulundu.

Yurt dışı ziyaretlerine Rusya ile başlayan Erdoğan, bu doğrultuda ilk üç yurt dışı ziyaretini bu ülkeye yaptı. Rusya'ya 23 Ocak'ta çalışma ziyaretinde bulunan Erdoğan, 14 Şubat'ta ise Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ne iştirak etti.

Rusya'ya üçüncü ziyaretini Türkiye-Rusya Üstdüzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) Toplantısı'na katılmak üzere gerçekleştiren Erdoğan, 27 Ağustos'ta MAKS 2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'na katıldı.

Yıl içinde Rusya'ya son ziyaretini 22 Ekim'de yapan Erdoğan bu ziyaretinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 6 saat 20 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında "Sayın Putin'le terörle mücadele, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin sağlanması ile mültecilerin geri dönüşü noktasında tarihi bir mutabakata imza attık." dedi.