Meclis’te Libya için olağanüstü toplantı

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LIBYA'YA asker gönderilmesine yönelik tezkerenin görüşülmesi için TBMM'nin 2 Ocak'ta olağanüstü toplanması bekleniyor. Başkan Erdoğan, AK Parti milletvekillerinden olağanüstü toplantı için programlarını iptal etmelerini istedi. Türkiye, Libya ile yaptığı anlaşmaların Meclis'te kabul edilmesinin ardından Libya'ya asker gönderilmesi ile ilgili tezkere de Meclis'e sunulacak. Yılbaşı tatilinden hemen sonra Meclis'in olağanüstü toplanarak tezkereyi görüşmesi planlandı. AK Parti'nin yaptığı hazırlığa göre tezkere büyük ihtimalle yarın TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Meclis tatilde olduğu için olağanüstü toplantı çağrısı yapılacak. Genel Kurul 2 Ocak'ta Libya'ya asker gönderme tezkeresini görüşecek. Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın MHP, CHP ve İYİ Parti liderlerini ziyaret ederek Libya tezkeresi konusunda bilgilendirecek.