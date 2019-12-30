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Kamu alacaklarında gecikme zammı yüzde 2’den 1,6’ya indirildi

için uygulanan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 1,6 olarak belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 'de yayımlandı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 30.12.2019 07:41 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 08:05
Kamu alacaklarında gecikme zammı yüzde 2’den 1,6’ya indirildi
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere Yüzde 1,6 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; kamu alacaklarında uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 2'den yüzde 1,6'ya indirilmiş oldu. Söz konusu Karar'da şu ifadeler yer aldı:

"6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 1,6 olarak belirlenmesine, mezkur madde gereğince karar verilmiştir"
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Kamu alacaklarında gecikme zammı yüzde 2’den 1,6’ya indirildi
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