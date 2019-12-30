Sarıkamış’ta 4.2 büyüklüğünde deprem

BUGÜN NELER OLDU

Kars'ınSarıkamış ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Sarıkamış'ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Kars'ın Sarıkamış ilçesi Parmakdere köyü olarak saptadığı deprem, saat 14.20'de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, Sarıkamış'ın yanı sıra Erzurum ve Kars'ın ilçelerinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı olmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Erzurum'un Narman ilçesinin kırsal Güllüdağ Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.3 olarak açıkladı.