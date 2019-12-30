Terörist Cilo’ya tutuklama kararı

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Ankara'daAnadolu İhtisas Vergi Dairesi Başkanlığı'na bölücü terör örgütü PKK/YPG tarafından 1 Şubat 2018'de bombalı saldırı düzenlenmişti. Bombayı koyan YPG'li terörist Ersen Ertogan, yakalanacağını anlayınca intihar etmişti. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada geçen ay mütalaasını açıklayan savcı, 8 sanığın birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 84'er yıla kadar hapsini istedi. Savcı, 4 sanığın 15'er yıla, 1 sanığın ise 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep ederken, firari durumdaki sanıkların dosyalarının ayrılmasını talep etti. Mahkeme, 10 milyon TL ödülle Kırmızı Bülten'le aranan PYD/YPG'nin 'Mazlum Kobani' adını kullanan 'Şahin Cilo' kod adlı elebaşı Ferhad Abdi Şahin'in de aralarında bulunduğu 5 teröriste 'yokluğunda tutuklama' ikisi için de 'yakalama' emri çıkardı. Firari 7 terörist, Ankara'daki Vergi Dairesine yönelik terör örgütü PKK/ YPG'nin bombalı saldırısından sorumlu tutuluyor.