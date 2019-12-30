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Yılbaşına huzur ve güvenle girmemiz için 317 bin polis ve jandarma görev yapacak

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK Gündem
Giriş Tarihi: 30.12.2019
Yılbaşına huzur ve güvenle girmemiz için 317 bin polis ve jandarma görev yapacak
İçişleri Bakanlığı, vatandaşların yılbaşına huzur ve güven içinde girmesini sağlamak için güvenlik tedbirlerini artırdı. 81 ilin valiliklerine gönderilen ve 30 Aralık'ta başlayacak yılbaşı tedbirleri kapsamında, 233 bin 723'ü emniyet, 83 bin 398'i jandarma olmak üzere 317 bin 121 personel görev alacak. Hava ve denizden denetimlere ağırlık verilecek. 716 hava ve deniz aracıyla denetim gerçekleştirilecek. 650 dedektör köpeği zehir tacirlerine geçit vermeyecek. Vatandaşların yoğun bulunduğu avm, havaalanı, otobüs/minibüs terminali, tren gar/istasyonu gibi yerlerde devriye yapılacak.
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Yılbaşına huzur ve güvenle girmemiz için 317 bin polis ve jandarma görev yapacak
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