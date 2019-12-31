121 şüpheliye gözaltı

FETÖ'YE

BUGÜN NELER OLDU

Yurt genelinde MİT ve polisin ortaklaşa düzenlediği operasyonlarda 121 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı.Adana'da terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü belirleen 2'si Irak, 4'ü Suriye vatandaşı 6 kişi yakalandı. Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Kayseri polisi tarafından yılbaşı öncesinde sabah saatlerinde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Öte yandan, gözaltına alınan 1 kişi de gülerek kameralara poz verdi.Batman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, aralarında il sorumlusu M.D'nin de bulunduğu 22 şüpheli yakalandı.Ankara'da terörle mücadele ekiplerince, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen 50 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 33'ünün Irak, 2'sinin Suriye 1'i Fas uyruklu olduğu öğrenildi.Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 14 şüpheli yakalandı.Operasyonlar kapsamında Gaziantep'te 4, Hatay'da 11, Bursa'da 16, Şanlıurfa'da ise 6 şüpheli gözaltına alındı.ANKARA Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Ankara Adliyesi'nde gazetecilerle bir araya geldi. 2019'daki faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Kocaman, FETÖ'ye yönelik 6 bin 831 iddianame düzenlenip dava açıldığını söyledi. Başsavcılığa 2019'da 228 bin 788 yeni dosya geldiğini, önceki yıldan da 349 bin 929 dosya devrettiğini belirten Kocaman, bunlardan 238 bin 434'üne işlem yapıldığını, 340 bin 283 dosyanın ise gelecek yıla devrettiğini bildirdi. "Ankesör" soruşturmasında gözaltına alınanların 754'ünün itirafçı olduğunu söyledi. AA