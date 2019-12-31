CHP ve İYİ Parti’ye tezkere bilgilendirmesi

BUGÜN NELER OLDU

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi dün Meclis'e sunuldu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tezkerenin görüşülmesi için 7 Ocak'a kadar tatilde olan Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı. Tezkere, 2 Ocak'ta TBMM Genel Kurulu'nda ele alınması bekleniyor. Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ederek Libya ile yapılan anlaşmalar ve tezkere konusunda bilgi verdi. Çavuşoğlu, ilk olarak Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetle görüştü. CHP'nin tezkereye olumsuz baktığı belirtilirken Çavuşoğlu görüşmeyle ilgili, "Tabii ki tezkere konusunda karar CHP'nindir. Ama biz, ülkemiz ve ülkemizin ulusal çıkarları bakımından, karşı karşıya kaldığımız tehditler dahil niye tezkereye ihtiyaç duyduğumuzu kendilerine anlattık" dedi. Çavuşoğlu, daha sonra Meral Akşener'i ziyaret etti. Akşener'in tezkere konusunda izleyecekleri tavrı istişare edeceklerini söylediği belirtildi. Çavuşoğlu, "Ulusal güvenliği ilgilendiren konularda da siyaset üstü şekilde tüm partilerimiz ile birlikte hareket etmeyi arzu ediyoruz" dedi.