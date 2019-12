Hayvanseverlerden İBB’ye: Böyle karantina olmaz İSPARK ahırı pislik içinde

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Adalar'da ruam hastalığına yakalandığı için atların itlaf edilmesini protesto etmek üzere İstanbul Büyükşehir Beleriyesi(İBB) önünde günlerdir 'yaşam nöbeti' tutan hayvanseverler Büyükada, Burgazada ve Heybeliada'da karantina sürecini yöneten resmi makam temsilcileri ve at sahipleriyle görüştü. Ahırlarda incelemelerde bulundu. 3 adada toplam bin 380 at olduğunu saptayan hayvanseverler, İBB'nin 2006'da yaptırdığı 140 fayton, 700 at kapasiteli İSPARK ahırı hakkında çarpıcı tespitleri kayda aldı. Hayvanseverler, ahırların hayvan ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturduğu, beslenme, barınma, bakım, havalandırma şartlarının yetersiz olması, zemin dezenfeksiyonunun gerekli standartlarda sağlanmamış olması, veteriner hekimlerin yetersizliğine dikkat çekti.