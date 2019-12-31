Milli Piyango telefonla bilet sorgulama işlemi! 2020 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları telefondan bilet sorgulama nasıl yapılır?

MPİ 2020 yılbaşı çekiliş sonuçları için geri sayım sürüyor. Bu doğrultuda, aldığı biletlere büyük ikramiye veya amorti çıkıp çıkmadığını merak eden vatandaşlar da telefondan Milli Piyango bileti sorgulama işlemleri hakkında araştırmalarını arttırdı. Zira, gece saatlerinde tablet ve dizüstü bilgisayarların yanı sıra; telefondan Milli Piyango sorgulama işlemi de büyük rağbet görüyor. Peki, 31 Aralık Milli Piyango bileti telefondan sorgulama nasıl, nereden yapılır?

TELEFONDAN MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango bileti telefondan sorgulama işlemi, yılbaşı gecesinde genellikle MPİ internet sitesi üzerinden yapılıyor. Yaşanan yoğunluktan dolayı siteye erişim sağlanamaması veya geç açılma durumu, vatandaşları farklı siteler üzerindeki bilet sorgulama motorunu kullanmaya yöneltiyor. Bu noktada da, kesintisiz, hızlı ve kolay bir şekilde sabah.com.tr Milli Piyango bilet sorgulama motoru ile ikramiye kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz.

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MPİ TELEFONLA BİLET SORGULAMA İŞLEMİ 31 ARALIK

Bu işlemi yapmak için yukarıdaki bağlantıya tıklayınız. Daha sonra, 6 haneli rakamı ilgili sayfada bulunan "bilet numaranız" yazan alana ekleyiniz. Daha sonra "bilet sorgula" butonuna tıklayarak otomatik olarak biletinize çıkan ikramiyeyi kolayca görüntüleyebilirsiniz. Aynı zamanda 2019 Milli Piyango sonuçları tam sıralı listeye de bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz.