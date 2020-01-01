Hainlere direnen polis memuruna hapis cezası

Siirt Eruh'ta görev yapan bir polis, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi nöbetçi olmadığı halde gittiği Eruh İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde amiriyle ilginç bir tartışma yaşadı. Başındaki emniyet amirine 'Önlem alacak mıyız' şeklinde soru soran polis memuru Galip Y. karşılığında iddiaya göre, 'Gelirlerse silahları teslim ederiz' cevabı aldı. Bu sözlere sinirlenen polis havaya 4-5 el ateş etti. Amirinin şikâyetçi olduğu Galip Y. hakkında iddianame düzenlendi. Eruh Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında Galip Y.'nin nöbetçi olmadığı halde bulundukları ilçede yaşanacak kalkışma ihtimaline binaen Eruh İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gittiği belirtildi. Galip Y.'nin saat 23:00 sıralarında başındaki Emniyet Amiri'ne herhangi bir önlem alınıp alınmayacağını sorduğu kaydedildi. Galip Y.'nin iddiasına göre ise amirinin, 'Gelirlerse silahları teslim ederiz, askerle çatışacak değiliz' diye karşılık verdiği ileri sürüldü.



"SİLAHIMI TESLİM ETMEM"

Bu cümle ardından karşılıklı tartışma yaşandığı, Emniyet amirinin, 'Ben gerekli yerlerle görüşmeleri yapıyorum, ilçemizde bir hareketlilik yok. İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelen talimata göre hareket edeceğiz' dediği ileri sürüldü. Galip Y.'nin ise tepki göstererek 'Ben ne silahımı teslim ederim ne de kendim teslim olurum' deyip kendisine zimmetli AK 47 marka tüfeği ile havaya doğru 4-5 el ateş açtığı kaydedildi. Kendisinden silahını teslim etmesi istenen Galip Y., silahını teslim etmeyeceğini söyledi. İddiaya göre, silahı emniyet amirine yöneltti.



1 YIL 8 AY CEZA ALDI

Eruh Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheli Galip Y. hakkında 'Silahla Tehdit' suçundan hapis cezası istendi. Davanın ilk duruşması Eruh Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkemede, iki polis memuru tanık olarak dinlendi. İki tanık da amirlerinin 'Teslim oluruz' şeklinde bir söz kullanmadıklarını ileri sürdü. İlk duruşmada Galip Y. hakkında karar çıktı. Mahkeme, polis memuru Galip Y.'nin 'Silahla tehdit' suçundan 1 yıl 8 ay hapse çarptırılmasına hükmetti.