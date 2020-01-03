Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Diyarbakır anneleri terör örgütü PKK'ya diz çöktürdü

anneleri terör örgütü 'ya diz çöktürdü

'da, dağa kaçırılan çocukları için il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden etkilenip, terör örgütü 'nın 'taki kamplarından kaçan S.B. (16) isimli erkek, güvenlik güçlerine teslim oldu. İşlemleri süren S.B., 'da ailesiyle buluşturuldu.

Giriş Tarihi: 3.1.2020 20:25 Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 21:04
Diyarbakır anneleri terör örgütü PKK'ya diz çöktürdü

Batman'da 2016'da 12 yaşındayken önce Mardin'in Nusaybin ilçesine, ardından Irak'a götürülen S.B., Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden etkilenerek, terör örgütü PKK'nın kamplarından kaçtı.

HDP önünde nöbet tutan anne evladına böyle kavuştu

GÜVENLİK GÜÇLERİNE TESLİM OLDU

Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan S.B., Şırnak'ın Silopi ilçesinden alınarak memleketi Batman'a götürüldü. Emniyet Müdürlüğü'nde ailesiyle buluşturulan S.B.'nin işlemleri sürürken, Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eyleminden etkilenip pişman olduğunu ve kaçtığını söylediği belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır anneleri terör örgütü PKK'ya diz çöktürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN