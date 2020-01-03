Erdoğan'dan Batı ve Arap dünyasına mülteci eleştirisi: Keseleri dolu, gönülleri çorak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'nda şöyle dedi:Özellikle son 17 yılda yaptığımız büyük yatırımlar sayesinde Türkiye artık fiziki bakımdan oldukça ileri bir seviyeye ulaşırken, sosyolojik olarak da daha demokratik bir yapıya kavuşmuştur. Bunu Güneydoğu'dan, Doğu Anadolu'dan anlayabilirsiniz. Terörle mücadele ederken bir yandan da terörün alt yapısını oluşturan kentleşme noktasındaki yerlerde ne yaptık? Kökünden kazıdık, yıktık ve oralarda şehirleri yeniden imar ve ihya yoluna gittik.Belediye başkanlarımızdan benim bir ricam var, o da şudur, özellikle şehirleşmede, inşaatların inşasında, ihyasında bütün mesele sizin kaleminizin ucundadır. Bir defa buradan taviz asla verilmemelidir. Hep söylüyorum, dikey mimari ile şehirlerimize ihanet etmiş oluruz. Yatay mimari ile hem kendi medeniyetimizi inşa etmiş oluruz hem de gerçekten şehirleşmenin ne olduğunu dünyaya gösterme imkanını bulmuş oluruz.Güvenlik önemlidir, terörizme ve suça karşı her türlü önlemi almak devletlerin vatandaşlarına karşı en önemli sorumluluğudur ama bu konuda ilkeli davranmak en az mücadelenin kendisi kadar önemli olmalıdır. İstanbul sokaklarını kaosa sürüklemeye çalışanların yanında yer alırken aynı eylemler Paris'te Londra'da Berlin'de New York'ta yaşandığında kimsenin gözünün yaşına bakmazsanız kimse sizin samimiyetinize inanmaz. Bugün Batı demokrasisisin içine düştüğü en büyük açmaz işte bu çifte standarttır.Aynı ilkesizliği mülteciler konusunda da gösteriyorlar. Şu anda İdlib'te olanlar aynı şekilde devam ediyor. 200- 250 bin mülteci sınırımıza doğru hareket halinde. Biz insana karşı bu noktada Batı'nın yaptığı gibi bariyerler veya dikenli teller oluşturamayız. Son dönemde yaşananlar gösterdi ki onların keseleri dolu olabilir ama gönülleri çoraktır, bunu böyle bilesiniz. Türk milleti gönül zenginliğiyle tüm Batı'ya hatta Arap dünyasının önemli bölümüne insanlık dersi vermiştir.Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ankara Devlet Tiyatrosu'nca Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nden sahnelenen 'Leyla ile Mecnun' oyununu izledi.

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