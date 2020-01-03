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’ten ülkeler arası

Bölge Daire Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri müşterek gerçekleştirdikleri operasyonda Irak Kandil’de faaliyet gösteren ve aranmakta olan iki mensubunu kıskıvrak yakaladı. İki şüpheli Türkiye’ye getirilirken tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Gündem
Giriş Tarihi: 3.1.2020 09:02 Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 09:13
MİT’ten ülkeler arası operasyon

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekiplerince müşterek gerçekleştirilen operasyonda Irak/Kandil'de faaliyet gösteren ve aranmakta olan Sema Farkin kod adlı G.M. ve Beritan Avesta kod adlı L.A. BTÖ mensupları yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Gözaltına alınan 2 örgüt mensubu hakkında emniyetteki işlemleri ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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MİT’ten ülkeler arası operasyon
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