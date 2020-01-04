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’tan getirilen ’cü ‘Asker İmamı’ çıktı

FURKAN HAYKIR FURKAN HAYKIR Gündem
Giriş Tarihi: 4.1.2020
Arnavutluk’tan getirilen FETÖ’cü ‘Asker İmamı’ çıktı
Arnavutluk'ta Türk güvenlik birimlerince yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ'cü Harun Çelik'in bir dönem örgütün "Asker Sorumlusu" olduğu belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturmadaki detaylar ortaya çıkmaya başladı. Savcılıkça hazırlanan sevk yazısında, Çelik'in kendine ait telefon numarası üzerinden FETÖ'nün gizli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi. Yazıda iki itirafçının Çelik hakkındaki beyanlarına da yer verildi. Buna göre, etkin pişmanlıktan yararlanan Astsubay Z.O., Çelik ile iki ayda bir görüştüklerini Söyledi. itirafçı R.D. de Çelik'in kendisini örgüt yurtlarına götürdüğünü ve örgütten maaş aldığını söylediğini anlattı. Dün adliyeye sevk edilen Çelik, silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklandı. FETÖ'cü Çelik 5.5 buçuk ay önce da Arnavutluk'un Rinas Havaalanı'nda sahte Kanada pasaportuyla yakalanarak tutuklanmıştı.
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Arnavutluk’tan getirilen FETÖ’cü ‘Asker İmamı’ çıktı
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