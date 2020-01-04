Kutlama yerine insanlara bakın

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BUGÜN NELER OLDU

Fatih'te bir vatandaşın soğuktan donarak hayatını kaybetmesinin ardından gözler CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) çevrildi. Yılbaşı kutlamaları için 320 bin TL harcandığını iddia eden İBB yönetimine vatandaşlar sosyal medyadan büyük tepki gösterdi. Binlerce kişi, "Kutlamalara harcayacağınız paralar ile sokakta yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılasanız da donarak ölmeseler. Bu kadar parayı da israf etmemiş olursunuz" şeklinde eleştiride bulundu. İBB yönetimi 2019'un son günlerinde "İBB havanın soğumasıyla sokakta yaşayan vatandaşları, sağlık, temizlik ve yemek hizmetlerinin verildiği merkezlerde ağırlamaya başladı. Sokaklarda yaşayan erkek kimsesizler Esenyurt İBB İSTAÇ Eğitim Merkezi'ndeki misafirhanede ağırlanırken, kadınlar ise İBB Kayışdağı Darülaceze Merkezi'nde misafir ediliyor. İBB Zabıtası da ihbarları değerlendirerek sokaklardan evsiz vatandaşları toplamaya başladı" açıklamasını yapmıştı.