İzmir'de 3 yıl önce adliyeyi basan PKK'lı teröristlerle çatışmaya girerek onlarca vatandaşın hayatını kurtaran polis memuru Fethi Sekin, şehit oluşunun 3'üncü yıldönümünde, memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyündeki kabri başında anıldı. Törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, Ak Parti Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, il protokolü, STK temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun kar altındaki anma törenine katılanlar, kortej halinde, Türk Bayrakları ve dualarla Sekin'in kabrine kadar yürüdü. Törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehidin ruhu için dua okundu.Anma programında konuşan, Şehit Polis Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Sizin ihanetiniz bizi birleştirdi, zayıflatmadı güçlendirdi. Tüm Türkiye ve umudu Türkiye olan yüz milyonlarca insan tek vücut oldu. Biz ölmedik siz öldünüz, biz bitmedik siz bittiniz. Fethi nasıl son nefesine kadar bu vatanı savunduysa, bizler de kanımızın son damlasına kadar bu aziz ve cennet vatanı daha da güzelleştirmeye ant içtik" dedi. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım konuşmasında, "Fethi Sekin, ailesine acı bıraktı ama aynı zamanda çok şerefli ve onurlu bir şan bıraktı. diye konuştu. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar ise "Bu topraklarda binlerce şehidimiz oldu. Hepsi ayrı ayrı birer kahramandır. Fethi Sekin de bunların en başta gelenidir" dedi.Emniyet Genel Müdürlüğü de, Twitter hesabından 'Kahramanlar can verir, Yurdu yaşatmak için! Şehadetinin 3. yıl dönümünde Fethi Sekin'i rahmetle anıyoruz' notu ile video yayımladı.

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