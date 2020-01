Darbeci Hafter’den katliam

Libya'nın doğusundaki darbeci komutan Halife Hafter'e bağlı savaş uçaklarının başkent Trablus'un güneyindeki Hadba bölgesindeki Kara Harp Okulu'nun öğrenci yurduna düzenlediği saldırıda çoğu öğrenci 30 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Yaralı öğrencilerin yakınlarının El-Hadra Hastanesi önündeki endişeli bekleyişleri sürüyor. Saldırıda ölen öğrencilerin yaşlarının 18-25 arasında değiştiği bildirildi. Libya Sağlık Bakanlığı, Trabluslular'a tedavi gören yaralılar için kan bağışında bulunma çağrısı yaptı. Hafter güçleri yetkilisi Halid el-Mahcub, askeri okulda kabilelere bağlı siyahi milis gruplarının" eğitim gördüğünü öne sürerek katlimaı savundu.Bu arada Libya Devlet Yüksek Konseyi, saldırının ardından yas ilan etti. Konsey, yaptığı yazılı açıklamada, bu korkunç saldırıya verilecek cevabın normal olmayacağı uyarısında bulundu.Askeri okula düzenlenen saldırının duyulmasının ardından Trablus, Misrata ve Zuvvara kentlerinde halk meydanlarda toplanarak olayı protesto etti. Üç büyük kentte toplanan Libyalılar, darbeci komutan Hafter'in hava saldırısını kınadı. Libya'nın yasal temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) uluslararası topluma Trablus'a yönelik saldırıları engellemek ve sivilleri korumak için acilen harekete geçmesi çağrısında bulundu.Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, UMH Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale'nin New York'taki Libya misyonuna, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Hafter güçlerinin işlediği savaş suçlarına ilişkin olağanüstü oturum talebinde bulunması talimatı verdiği belirtildi. Açıklamada ayrıca uluslararası toplumdan sorumluluklarını üstlenmesi ve Hafter ile onunla hareket edenleri insanlığa karşı işledikleri suçlardan dolayı uluslararası mahkemeye çıkarması istendi. Trablus Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Hafter milisleri ve paralı askerleri tarafından yerleşim birimlerine yönelik hedef gözetmeksizin düzenlenen bombardımanlar nedeniyle eğitime 3 gün ara verildiği belirtildi. Libya hükümet güçlerine göre, Trablus'un mahallelerine iki gündür Hafter güçlerinin hedef gözetmeksizin fırlattığı roketler düşüyor. Suk el-Cuma Mahallesi'ne düşen roketler nedeniyle bölgede yaşayan ailelerin çoğu evlerini terk etti. Öte yandan dün Hafter güçlerinin Trablus'taki tek sivil Havalimanı Mitiga'ya düzenlediği roket saldırısında 1 kişi öldü.TÜRKİYE, Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, "Sözde Libya Ulusal Ordusu'na ait hava unsurları tarafından Trablus'taki Kara Harp Okulu'na yapılan ve çok sayıda öğrencinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden Libyalılar'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa diliyoruz. Saldırıların durdurulması, Libya'da ateşkes sağlanması, Hafter'e sağlanan dış desteğin sonlandırılması için uluslararası camianın bir an evvel gerekli adımları atması elzemdir. Türkiye meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti ile dayanışma içinde çalışmalarını sürdürecek" denildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında ise "Barış düşmanı Hafter'in saldırısını kınıyoruz" denildi.Saldırıdan kurtulan askeri okul öğrencisi Abdülmelik Miftah Zeydan (22), "Akşam yemeğini yedikten sonra yoklamaya katılmak üzere öğrenciler bahçede toplandı. Yoklama sonrası yatağımıza gidecektik. Bölük kendi sıra düzenini aldığı sırada havadan bomba atıldı, insanların hepsi bir anda öldü. Arkadaşlarımın ailelerine sabır diliyorum" dedi.LİBYA'NIN doğusundaki darbeci Halife Hafter güçlerinin 10 aydır süren ve son günlerde yoğunlaşan saldırılarında, Trablus'un yerleşim bölgelerindeki dükkanlar, okullar ve camiler büyük yıkım görürken; bombaların hedefi haline gelen siviller evlerini terk etmek zorunda kaldı. Saldırılar yüzünden evini terk eden Dr. Cuma Bilosman "Muhteris Hafter, iktidarı ele geçirmek için her şeyi yapmaya hazır. Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Zamanında geldi fakat ondan geç kalmamasını istiyoruz. Bizler sivilleriz, bize zulüm uygulanıyor. Libya halkı bir an önce buraya müdahale etmenizi istiyor. Bunu yapabilecek gücünüz var" dedi. Bombalamalarda evi hasar gören Ahmed Osman ise "Türkiye'ye, Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bizim yanımızda durdukları için kalpten teşekkür ediyoruz" diye konuştu. AA

