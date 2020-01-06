En son depremler (6 Ocak Pazartesi) Kandilli Rasathanesi en son deprem nerede oldu? (AFAD)

Haftanın ilk iş günü olan 6 Ocak Pazartesi sabahından itibaren Konya Selçuklu'da, Çardak Denizli'de, Pamukçu Balıkesir'de, Pütürge Malatya'da Biga Çanakkale'de Cihanbeyli Konya'da Ayvacık Manisa'da, Mecitözü Çorum'da, Çatak Van'da 3.0 şiddetinin altında depremler oldu. Vatandaşlar özellikle Kandilli Rasathanesi son depremler konusunda araştırmalarını güncelleyerek sürdürüyor. 3.0 şiddetinin üzerindeki depremleri bildirim yoluyla okuyucalarımıza aktaracağız.

Son olarak dün gece Manisa'nın Şehzadeler ilçesimde 3.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından ilçede kısa süreli panik yaşanırken vatandaşlar hayatlarına devam etti.