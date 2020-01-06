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En (6 Ocak Pazartesi) Kandilli Rasathanesi en son deprem nerede oldu? ()

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından oluşturulan listesi vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle araştırılıyor. Özellikle geçtiğimiz hafta Balıkesir'de hafta sonu İzmir'de ve Yalova'da da depremler meydana gelmişti. Uzmanların İstanbul'da 7.0 şiddetinde bir depremin olacağına ilişkin tezleri güncelliğini korurken metropol kentlerde yaşayan vatandaşlar deprem mi oldu, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini merak ediyor.

Giriş Tarihi: 6.1.2020 10:15
En son depremler (6 Ocak Pazartesi) Kandilli Rasathanesi en son deprem nerede oldu? (AFAD)

Haftanın ilk iş günü olan 6 Ocak Pazartesi sabahından itibaren Konya Selçuklu'da, Çardak Denizli'de, Pamukçu Balıkesir'de, Pütürge Malatya'da Biga Çanakkale'de Cihanbeyli Konya'da Ayvacık Manisa'da, Mecitözü Çorum'da, Çatak Van'da 3.0 şiddetinin altında depremler oldu. Vatandaşlar özellikle Kandilli Rasathanesi son depremler konusunda araştırmalarını güncelleyerek sürdürüyor. 3.0 şiddetinin üzerindeki depremleri bildirim yoluyla okuyucalarımıza aktaracağız.

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Son olarak dün gece Manisa'nın Şehzadeler ilçesimde 3.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından ilçede kısa süreli panik yaşanırken vatandaşlar hayatlarına devam etti.

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En son depremler (6 Ocak Pazartesi) Kandilli Rasathanesi en son deprem nerede oldu? (AFAD)
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