Mehmetçik peyderpey gidiyor

MONTRÖ

ANAMUHALEFET

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün CNN Türk-Kanal D ortak yayınında soruları yanıtladı. Erdoğan, özetle şunları kaydetti:(Libya mutabakatı ve tezkere) Özellikle de Yunan ve Rum ikilisinin burada tabii bizi Akdeniz'e hapsetme planları bozuldu.Kimsenin ne bizim ne de özellikle Libyalı kardeşlerimizin haklarına gasbedilmesine ve tek taraflı adımlar atmasına da Türkiye olarak izin vermeyeceğiz.Bütün güvenlik kurumlarımız arasında eğitim ve öğretim programlarının düzenlenmesi noktasında teknik bilgi ve tecrübe paylaşımı noktasında bizim askerimizin oradaki görevi koordinasyondur. Şu anda bu koordinasyonu yapıyorlar. Orada bir harekât merkezi, bu harekât merkezinde de bizim bir korgeneralimiz bulunacak. Oradaki bu süreci onlar yönetecekler.Şu anda zaten peyderpey gidiyorlar. Şu anda yoğunlaşma... Şu anda muharip güç olarak bizim orada farklı ekiplerimiz olacak. Bunlar bizim askerimizin içinden değil. Bu farklı ekiplerle o muharip güçler orada çalışacak. Ama işin koordinasyonunu bizim üst düzey askerlerimiz... Bunun içinde korgeneralimiz olmak üzere ve bunun yanında korgeneralimizle birlikte özellikle oradaki emir komuta zincirini elinde tutan gayet iyi yetişmiş ekiplerimiz olacak.TBMM'nin almış olduğu kararın asıl amacı Libya'da ateşkes sağlanması ve siyasi sürece geri dönülmesine yardımcı olmaktır. TSK unsurlarının Libya'daki olası mevcudiyetinin amacı, savaşmak veya savaştırmak değil. Bir taraftan da meşru hükümete destek sağlayarak bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyecek insani trajedilere yol açacak gelişmeleri önlemektir. Hatta bir an önce de anayasayı hazırlamaktır.(İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı) Süleymani'nin öldürülmesinin bölgemizin huzur ve istikrarı açısından yarattığı yakın riskleri de kaygıyla takip ediyoruz. Çünkü bu iş burada bitmeyecek, bunun muhakkak bir takip eden süreci de olacak.ABD'nin onu (Süleymani) seçmiş olması özellikle bölgede gerginliklerin artmasına vesile olmuştur. Şu anda bir ülkenin, bir devletin en üst kademesindeki bir komutanını öldürmek herhalde karşılıksız bırakılmaz diye düşünüyorum.Biz o akşam (ABD Başkanı) Trump ile bir görüşme yaptık, 4-5 saat sonra bu olay patlak verdi. Demek ki mesele planlanmıştı. Haberi alınca şok olduk. Ben özellikle kendisine (Trump) İran'la gerilimin tırmandırılmaması telkininde bulundum. Trump'a itidal çağrısında bulunmuştum. Bölgeye barış istikrar getirelim. Büyükelçilik baskınından hareketle böyle konuştuk. Elimizdeki veri oydu. Türkiye sadece bölgenin istikrar adası değil bölgedeki istikrarın da teminatıdır. Bu bilinçle davranıyoruz, özellikle sürekli diplomasiye dikkat çekiyoruz. Diplomasiyi öne çıkarmamız lazım. Diplomasiyle buradaki süreci çalıştırmamız lazım. Bu istikrar bozulduğu anda İran, Irak, Türkiye hepimiz zarar görürüz. Zaten sen İran'a yaptırım uyguluyorsun. Şu anda bize yaptırım uygulamıyor diyebilir miyiz? F-35'ler konusunda 'Vermeyeceğim' diyor. Trump'ın bir direnmesi var ama, 1 milyar 435 milyon dolar ödemesi yaptğımız F35'leri alamıyoruz. Bunu uluslararası ilişkilerde, ticarette biz bunu nereye yerleştireceğiz. Bu doğru bir yaklaşım mı. Görüşmelerimizde söylenen şeyde; Biz Türkiye'yi seviyoruz. Her şey yoluna girecek. Bizim canımız çıktıktan sonra herşey yoluna girse ne olur.(İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşme) İtidal. Başka bir çözümümüz yok. Aynı şekilde Irak Cumhurbaşkanı ile yaptığım görüşme var. Yine aynı durum. Bunun yanında Batılı ülkelerle örneğin Macron ile yaptığım görüşme var. Katar Devlet Başkanı Şeyh Temim ile yaptığım görüşme var. Aynı şekilde yanımdaki arkadaşlarımın muhataplarıyla yaptıkları görüşmeler var. Dışişleri Bakanım, Rus Dışişleri Bakanıyla görüşme yaptı. 8'inde Sayın Putin buraya geliyor. Burada bütün bu konuları, bölgesel ve aynı zamanda Türk Akım ile ilgili konuları enine boyuna masaya yatıracağız.İstanbul Boğazı'nın ne tür sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Benim Asya ve Avrupa yakamı tehdit eden bir konuda gereği neyse, biz gereğini yaparız. Romen tankeri ile biz bir facia yaşadık. Eğer biz bunlara engel olmazsan yarın daha büyük bir facianın karşımıza gelmeyeceğini kim taahhüt edebilir. 1979'da 43 can kaybı var. 100 bin ton Romanya bayraklı tanker 7.5 ay yandı.Bizim derdimiz şu. Boğaz farklılık arz ediyor. Bizim inşa edeceğimiz yerde ise tedbirleri bütün olumsuzluklara karşı alıyoruz.Bu işin planlaması yapılmıştır, projelendirme çalışmaları da tamamlanmıştır.Montrö (anlaşması) sadece Boğaz'ı bağlar. Burası Montrö içinde olan bir şey değil.(Türkiye'nin otomobilinin fiyatı) Halkımızın cebini inşallah sıkıntıya sokmadan alabileceği otomobil noktasında olacak diye düşünüyorum.Libya tezkeresi) Parlamentoya getirilince, Sayın Bahçeli ve heyetine ortaya koydukları tavır nedeniyle teşekkür ediyorum. Anamuhalefet partisi Türk askerine lejyoner diyecek kadar alçalıyor. Askerimiz lejyoner sıfatıyla gitmiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Trablusgarp'a gitti. Orada gözünden yaralandı. Peki, Gazi Mustafa Kemal için böyle bir yakıştırma yapmanız mümkün mü? "Atatürk'ün partisiyiz" diyorsunuz, bunu nereye yerleştireceksiniz?