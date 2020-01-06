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'da 'nün ankesör soruşturmasında 22 gözaltı kararı

'da Fetullahçı Terör Örgütü () yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturması kapsamında ikisi meslekten ihraç asker, 20'si kapatılan askeri okul öğrencisi 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 6.1.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 11:33
Samsun'da FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 22 gözaltı kararı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün "mahrem imam"larınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen aralarında meslekten ihraç edilen bir binbaşı, bir teğmen ve kapatılan askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 22 zanlı hakkında gözaltı kararı alındı.

22 İSME 6 İLDE OPERASYON

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 22 şüphelinin yakalanması için Samsun merkezli, Erzurum, Trabzon, Ankara, İstanbul ve Kastamonu'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

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Samsun'da FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 22 gözaltı kararı
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