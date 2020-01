Açlıktan dolayı intihar ettiği iddia edilen Sibel Ünli’nin ailesi konuştu: Hepsi yalan

İstanbul Fatih'te geçen hafta denizde cesedi bulunan İstanbul Üniversitesi (İÜ) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Sibel Ünli'nin ailesi, kara propaganda içeren sosyal medya paylaşımlarına tepki gösterdi.Baba Zeki Ünli ve ağabey Aydın Ünli, Sibel Ünli'nin ölümünün ardından yaşananlarla ilgili bir açıklamada bulundu. 3 ay önce doktor olarak Muş'ta göreve başlayan ağabey Aydın Ünli, "Maddi durumumuz sosyal medyada söylenildiği gibi değil. Devletimizi kötüleme bunlar. Bize zamanında her türlü yardım yapıldı" dedi.Güngören Köyiçi'nde bulunan Batmanlılar Derneği'nde taziyeleri kabul eden ağabey Aydın Ünli "Kardeşim Sibel Ünli maalesef çok acı bir şekilde hayatına son verdi. Ama sosyal medyada ve başka yerlerde bizim ailemizin onurunu rencide eden, kendisinin hatırasına hakaret eden bir sürü şey paylaşıldı. Bu bizi gerçekten çok çok üzmüştür. Bundan dolayı bir basın açıklaması ihtiyacı hissettik. Bunun için bir basın metni hazırladık" diye konuştu.Ağabeyin ardından konuşan baba Ali Zeki Ünli ise "Söyledikleri her şey yalandır. Diyorlar ki, 'Bir aydır kayıp', yalandır. Bizim Muş'ta evimiz var, Bursa'da var, burada var. Aylığımız çok şükür en az 10 bine kadar var. Bu yalanı hangisi yapmıştır. Böyle şeyler ayıptır, yapılmaması gerekir. Bu acı günümüze böyle şeyler yakışmaz" şeklinde konuştu.Baba Ünli, "Parasızlıktan mı böyle bir şey yaptı?" sorusuna "Yalan, Allah'a çok şükür bizim her şeyimiz var. Hiçbir sıkıntımız yok, devlet de yardım ediyor çok şükür. Burs da var. Böyle bir şey yakışmıyor. Devleti kötülemek için böyle yapıyorlar" şeklinde yanıt verdi.Açıklamada "Ailemiz geçmişte yaşadığı sosyoekonomik sorunlar yüzünden İstanbul Valiliği, Güngören belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvurmuş, kanunun uygun gördüğü ayni ve nakdi yardım almıştır" denildi. Aile, maddi sorunlar aşılınca, tüm yardımları gönüllü olarak almaktan vazgeçtiğini duyurdu.

BUGÜN NELER OLDU