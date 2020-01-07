İzmir’de Eylem arayışındaki 7 DEAŞ’lı tespit edildi!

SALDIRIYA HAZIR DEAŞ MENSUPLARI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Suriye'deki çatışma bölgeleriyle irtibatlı, terör örgütü lideri El Bağadi'nin öldürülmesinden sonra eylem arayışı içinde olan DEAŞ mensubu 5'i Suriye uyruklu, 2'si Türk vatandaşı toplam 7 şüpheli hakkında 'terör örgütü mensubu olmak' suçundan yakalama ve gözaltı kararı verildi.

İzmir'de terör operasyonları: 15 gözaltı

SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASINA DA 12 GÖZALTI

Ayrıca sosyal medya üzerinde PKK, DHKP/C, TKP/ML, DKP/BÖG terör örgütlerinin silahlı eylemlerinin propagandası yaptıklarının tespiti üzerine 12 şüpheli hakkında 'Terör Örgütü Propagandası yapmak' suçlarından da ayrıca gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre şüphelilere yönelik İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalama ve gözaltı işlemleri eş zamanlı olarak sürüyor…