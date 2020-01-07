Mevlüt Çavuşoğlu: Libya’daki savaşı durdurmalıyız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2019'un dış politika değerlendirmesi için dün gazete ve TV'lerin Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, şunları söyledi:* Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere, bu ülkede ateşkesin tesisini ve siyasi sürece geri dönülmesine yardımcı olmayı hedefliyor. Trablus'ta, darbeci general Hafter güçlerinin askeri okula düzenlediği hava saldırısında 40'ı aşkın kişi yaşamını yitirdi. Bu saldırganlık, Hafter ve onun destekçilerinin Libya'da barış istemediğinin ve siyasi sürece değil de askeri çözüme inandıklarının göstergesi.* Libya ile imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair mutabakat zaptının BM'de tescil işlemleri devam ediyor. Bu mutabakat zaptı Akdeniz'deki dengeleri değiştirdi. Türkiye'yi izole etmeye çalışan ikili, üçlü düzeydeki çalışmaları da boşa çıkardı.* Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) oraya gitmediğine dair açıklamalar yaptı. Bizdeki bilgiler de böyle.* İsrail-Rum Kesimi-Yunanistan'ın planladığı Eastmed boru hattının Akdeniz'den Avrupa'ya geçebilmesi için Libya veya Türkiye'nin izni gerek.* Irak ile güvenlik iş birliği anlaşmasının imzalanması konusunda toplantılar yapıldı. Bunun içinde Başika da var, terör örgütü PKK ile mücadele de var. Irak meclisinin yabancı askerlerin ülkeyi terk etmesi kararı genel anlamda ABD'yi hedef alsa da genel olduğu için herkesi ilgilendirir ama bağlayıcı değil. İnşallah önümüzdeki dönemde hükümet kurulduktan sonra Irak'la böyle bir anlaşmayı imzalama imkânımız olur.* Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sadece Irak'ta değil, İran'da da dengeleri değiştirdi. Amerikalılara özellikle bunu söyledik. İran'da da radikal gruplar güç kazanacak. Ilımlı siyasilere zarar verdiğini söyledik. Bir endişemiz de İran'ın bu anlayıştan dolayı nükleer anlaşmadan çekilme riskiydi. Maalesef buna yönelik açıklamalar geldi.* ABD'de S-400 konusundaki belirsizlik sürüyor. Yaptırımlarda esas olan yönetimin alacağı kararlar. Kongre bir kanun çıkarıyor ama bu kanunun içinde başkana bırakılan yetkiler ve değişik seçenekler var. Bunu Trump yönetiminin erteleme hakkı var. O da belli şartlara bağlı. Dolayısıyla burada yönetimin alacağı kararlar önemli.* Muhammed Dahlan Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Ne kadar pis işler varsa orada onları yürütüyor, yönetiyor. Bu kişinin yakalanıp ülkemize getirilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz. Sadece başına ödül koyup oturmak değil, çünkü bize yönelik hasmane politikaları var. Düşmanca tutumlara alet oluyorlar maalesef. BAE'nin Türkiye'ye yönelik olumsuz tutumu devam ediyor.İdlib'de göç dalgasının devam ediyor, yaklaşık 100 bin kişi Türkiye sınırına geldi. Türkiye hazırlıklarını yaptı ama bu göç dalgası devam ederse bu Türkiye'nin tek başına üstesinden geleceği bir sorun olarak kalmaz.* Suriye ile istihbarat düzeyinde görüşmeler olabileceğini Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Siyasi bir çözüm olmadan Mısır, İsrail veya Suriye ile ilişkileri geliştirme yönünde bir gelişme olamayacağını söyleyebilirim.Bakan Çavuşoğlu, dün Güney Sudan Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Awut Deng Acuil ile görüştü. İki bakan görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı. Çavuşoğlu, "Biz Libya'da paralı askerlerin gelmesine karşıyız. Paralı askerlerin barış ve istikrar getiremeyeceğini düşünüyoruz. Oysa bizim amacımız başından beri ateşkesi bir an önce tesis etmek ve siyasi sürecin tekrar canlanmasına katkıda bulunmak, süreci hızlandırmak. Tek çözüm yolu siyasi çözümdür Libya'da. Tıpkı Güney Sudan'da olduğu gibi şu anda yaşanan süreç var. Biz bunu destekliyoruz. Sudan ve Güney Sudan arasındaki diyaloğu da destekliyoruz" ifadelerini kullandı.Acuil ise, Türkiye ile ilişkilerini her alanda geliştirmek istediklerini belirterek, "Güney Sudan, kurumlarını geçiş sürecinde yenileyecek ve canıgönülden inanıyoruz ki, sizlerin de deneyimlerini alıyor, paylaşıyor olacağız. Türkiye gibi kardeş ülkelerle Güney Sudan ekonomisini geliştirmek için iş birliğine devam edeceğiz" diye konuştu.

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