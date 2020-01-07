Ömer Halisdemir’i şehit eden sanıklara müebbet... O hainlerin cezaları onandı

Yargıtay, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit edilmesine ilişkin davada, 5'i ağır 18 sanık için verilen müebbet hapis cezasını onadı. 15 Temmuz 2016'daki FETÖ darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi, kahraman astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülmüştü. Şehit olmayı göze alarak cuntacı Terzi'yi öldüren Halisdemir, başını darbeci eski binbaşı Fatih Şahin'in çektiği ekibi tarafından kurşun yağmuruna tutulmuştu. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar sonrası dosya Ankara Bölge Mahkemesi, 21. Ceza Dairesi'nce 5 Mart 2019'da karara bağlandı. Kararda, verilen ilk kararda hukuka aykırılığının bulunmadığı, kararın hukuka uygun olduğu belirtildi.Dosyaylailgili temyiz incelemesini tamamlayan Daire, sanıklar Ahmet Muhammed Demirci, Ali Güreli, Ali Solmaz, Cemal Güleç, Cihat İbrahim Yörük, Erhan Almaz, Erkan Kütükçü, Furkan Aslanbay, Gökay Engin, Halit Çelik, Harun Topbaş, İsmail Çınar, Mihrali Atmaca, Fatih Şahin, Ahmet Kara, Hasan Aksoy, Hüseyin Oğuz ve Mehmet Bilge'ye verilen ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezalarını oy birliğiyle onadı.

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