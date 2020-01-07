Sabiha Gökçen'den son dakika haber: Uçuşlara halen kapalı! THY İstanbul Havalimanı'ndan ek sefer planladı

Bu sabah İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan talihsiz bir kaza sonucu hava meydanı uçuş operasyonlarına kapatıldı. Uçak kazası gerçekleştikten sonraki uçuşlar yapılamadığı için, kalkış ve iniş meydanı Sabiha Gökçen olan yolcular mağduriyet yaşadı. Gün içerisinde havalimanında iç hat uçuşlarının yapıldığına ilişkin haberler yayılmıştı ancak THY Basın Müşavirliği'nden konuya ilişkin flaş bir açıklama geldi.

SABİHA GÖKÇEN'DE SONDURUM: HALEN UÇUŞLARA KAPALI

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda inişi sonrası pisten çıkan uçak nedeniyle uçuşlar halen yapılamazken, Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamada, yolcuların mağdur olmaması için 20 ek sefer planlandığı belirtildi. Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydan kapalılığı devam etmektedir. Misafirlerimizin mağduriyetini gidermek amacıyla İstanbul Havalimanı'ndan 20 ek sefer planladık. Meydan operasyonlara yeniden açıldığında tam kapasite hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

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