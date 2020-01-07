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'den son dakika haber: Uçuşlara halen kapalı! İstanbul Havalimanı'ndan planladı

İstanbul'dan son dakika haberi... İstanbul'dan farklı destinasyonlara seyahat edecek olan yolcular bugün şoku yaşadı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Pegasus Havayolları'na ait bir uçağın pistten çıkması sonucu uçuşa kapandı. Gün içerisinde, Sabiha Gökçen'den gerçekleştirilen iç hat uçuşlarının gerçekleştirilmeye başlandığı haberleri gelmişti ancak az önce Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamayla birlikte, Sabiha Gökçen'in halen uçuşlara kapalı olduğu bildirildi. Yaşanan aksaklık nedeniyle birçok yolcu bilet iadesi yapmak için farklı hava yollarına ait bankolara akın ederken, şirketlerden bilet iadesi ve konuya ilişkin açıklamalar da peş peşe geliyor. Sabiha Gökçen'deki aksamalar ve iptal edilen uçuşlar nedeniyle THY düzenleneceğini açıkladı. Pkei, Sabiha Gökçen Havalimanı son durum ne ve havalimanı ne zaman açılacak? İşte Sabiha Gökçen Havalimanı son durum hakkında ve THY'nin düzenleyeceği ek sefer hakkında bilgiler...

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 7.1.2020 18:49 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 18:54
Sabiha Gökçen'den son dakika haber: Uçuşlara halen kapalı! THY İstanbul Havalimanı'ndan ek sefer planladı

Bu sabah İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan talihsiz bir kaza sonucu hava meydanı uçuş operasyonlarına kapatıldı. Uçak kazası gerçekleştikten sonraki uçuşlar yapılamadığı için, kalkış ve iniş meydanı Sabiha Gökçen olan yolcular mağduriyet yaşadı. Gün içerisinde havalimanında iç hat uçuşlarının yapıldığına ilişkin haberler yayılmıştı ancak THY Basın Müşavirliği'nden konuya ilişkin flaş bir açıklama geldi.

SABİHA GÖKÇEN'DE SONDURUM: HALEN UÇUŞLARA KAPALI

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda inişi sonrası pisten çıkan uçak nedeniyle uçuşlar halen yapılamazken, Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamada, yolcuların mağdur olmaması için 20 ek sefer planlandığı belirtildi. Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydan kapalılığı devam etmektedir. Misafirlerimizin mağduriyetini gidermek amacıyla İstanbul Havalimanı'ndan 20 ek sefer planladık. Meydan operasyonlara yeniden açıldığında tam kapasite hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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