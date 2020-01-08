CHP’li belediye kovdu KOSGEB'le işini kurdu

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde sözleşmeli memur olarak çalışırken Zeydan Karalar tarafından önce 200 kilometre uzaklıkta Tufanbeyli ilçesine sürgüne gönderilen daha sonra iş akdi feshedilen Halime Büyükgüzel, kendisine KOSGEB desteğiyle meyve kurutma tesisi kurdu. Büyükgüzel, "Devletimizin bize sunduğu imkanı değerlendirdik. Ben de şu an 5 kişiye iş imkanı sağladım" dedi.Ailesi tarımla uğraşan Büyükgüzel, KOSGEB'den 145 bin liralık hibe desteği alarak 450 bin liraya İmamoğlu ilçesinde meyve ve sebze kurutma tesisi kurdu. İlk olarak ailesinin yetiştirdiği hurmaları cips ve bütün olarak kurutup kilogramını 50 liraya satarak işe başlayan genç kadın 5 kişiye de istihdam sağladı. Kovulduğu belediyeden tazminatını alamadığını KOSGEB'in desteğinin ilaç gibi geldiğini kaydeden Büyükgüzel, "Mevsiminde meyve ve sebzeleri kurutarak ihracata yönelik bir şirket kurdum. Geleneksel olarak dışarıda kurutulan sebze-meyveler toz ve sinek gibi etkenlere maruz kalıyorlar. Kurduğum bu tesiste el ve yabancı madde değmeden meyveler organik olarak kurutuluyor" dedi.Kurutma işleminin 22 gün sürdüğünü ve gramaj olarak ürünün yüzde 75'inin kaybolduğunu anlatan Büyükgüzel, "Şu an örnek olarak başladığımız yaş hurmanın fiyatı halde 2.5 TL'ye satılırken, kurusu 50 TL'den başlıyor. Biz burada hem dilimli hem de bütün olarak kurutuyoruz. Okul kantinlerine girmeyi çok istiyoruz. Çocuklarımız sağlıksız cipsler yerine meyve cipsleri yemeli" diye. Büylükgüzel 5 kişiye istihdam sağladığını ancak hedefinin daha fazla kişiye iş vermek olduğunu belirtti.İstanbul'dan Mardin'in Savur ilçesine gelin gelen Hicran Doğan (35), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı hibe desteği ile kendi işini kurdu. İğne oyası projesi ile 30 kadını istihdam ederek Savur ilçesine geri göçü başlatan Doğan, kadınların evlerde yaptığı el işlerini İstanbul'da pazarlamaya başladı. Beş yıl önce TKDK'ya başvurarak hibe desteği alan Doğan, daha sonra işlerini büyüttü. Savur'da ilk defa bir kadın girişimcinin 30 kişiyi istihdam ettiğini, 8 de kursiyeri olduğunu anlatan Doğan, "İstanbul'da tekstil ile ilgili atölyelerde çalıştım ve bu konuda birçok kursa katıldım. Savur ilçesinde birçok kadının iğne oyası ile uğraştığını gördüm. Mardin İl Koordinatörlüğü ilçemizde bilgilendirme toplantısı yaptı. Toplantıya katılan iş ortağım bana el sanatları kapsamında projelere yüzde 50 hibe desteği ve vergi muafiyeti sağladığını anlattı. Hemen ertesi gün iş ortağım ile birlikte İl Koordinatörlüğünü ziyaret ettik. Bu sayede hayalim gerçek oldu. Pike takımı, mutfak takımı, nevresim takımı, masa örtüsü ve havlu üretimi ile ülke genelindeki ev tekstil ürünleri satan toptancılara veriyoruz" dedi.Kayserili 3 çocuk annesi Şükran Gülce (48), evde iğne iplikle yaptığı terziliğini mikro kredi ile aldığı son model dikiş makineleriyle esnaflığa taşıdı. Melikgazi ilçesinde yaşayan Şükran Gülce önceleri evde iğne iplikle parça başı terzilik yapıyordu. Çektiği mikro kredi ile hayatı değişen Gülce "Başvurum kabul olunca bana önce 700 TL kredi verdiler. Bu parayla kendime dikiş makinesi aldım. Dikiş makinesiyle birlikte balkonumu atölye yaptım. İşler iyi gidince mikro krediye tekrar başvurup, sırasıyla 2 bin 500, 5 bin ve 7 bin liraya kadar krediler aldım. Toplamda 15 bin liradan fazla kredi verdiler. Bu paralarla kendi terzi atölyemi açtım. Şimdi açtığım işyerinde 30-40 bin liralık malzemem var. Terziliğin yanı sıra çeyizlik eşyalar üretip satıyorum. Bir kişiye de iş veriyorum. Aylık gelirim 5 bin lirayı buluyor" dedi.

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