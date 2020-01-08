İncirlik Üssü nerede? NATO’nun ve Türkiye’nin İncirlik Üssü hangi şehirde bulunuyor?

İran ile ABD arasındaki günlerdir süre gelen gerginlik bu sabah saatlerinde İran'ın ABD'nin Irak'ta bulunan iki üssünü vurmasıyla iyice yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada 'Her şey yolunda' mesajı verirken, vatandaşların merak ettiği hususlardan bir tanesi de İncirlik Üssü'nün yeri oldu. NATO'nun ve Türkiye'nin askeri hava üssü olan İncirlik Üssü ile ilgili detaylara haberimizin içerisinde yer verdik. Peki, İncirlik Üssü nerede? ABD'nin İncirlik Üssü hangi şehirde bulunuyor? İşte detaylar…

İNCİRLİK ÜSSÜ NEREDE? NATO'NUN VE TÜRKİYE'NİN İNCİRLİK ÜSSÜ HANGİ ŞEHİRDE BULUNUYOR?

Adana'nın İncirlik beldesinde bulunan hava üssü, Adana şehir merkezine 8 km doğusunda ve Akdeniz'e 56 km mesafededir. Avrupa'da taktik nükleer silah bulunduran altı hava üssünden bir tanesi olan İncirlik Üssü'nün tarihine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…