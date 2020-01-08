Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

'de operasyonu: 1 gözaltı

'de düzenlenen operasyonda terör örgütü üyesi uyruklu M.A. (28)  yakalandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 8.1.2020 10:23
Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerinin, çatışma bölgeleri ile irtibatlı faaliyet gösteren kişilerin tespiti ve engellenmesine yönelik, istihbarat birimleriyle yaptığı ortak çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda, DEAŞ'a üye olma suçları kapsamında çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu bilgisine ulaşılan M.A., kaldığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada ise 1 cep telefonu, 1 hard disk ve 1 hafıza kartı ele geçirildi.

Şüpheli sorguya alındı.

ABD'li yetkili, İran'ın füze saldırısında askerlerinin öldüğü iddiasını yalanladı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN