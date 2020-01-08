Son dakika! ABD İran gerilimi sonrası Erdoğan ve Putin birazdan görüşecek

Başkan Erdoğan ile yapacağı görüşme ve TürkAkım açılışı için dün akşam İstanbul'a gelen Rus lider Vladimir Putin İran'ın ABD üslerini vurmasını ve devam eden gelişmeleri Beşiktaş'ta kaldığı otelden takip etti.

ABD İran gerilimi sonrası Erdoğan ve Putin birazdan görüşecek!

ERDOĞAN - PUTİN GÖRÜŞMESİ BİRAZDAN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin birbiri ardına son dakika gelişmelerinin yaşandığı ABD İran gerilimine ilişkin de görüşme gerçekleştirecek.

TÜRKAKIM AÇILIŞ TÖRENİNİ GERÇEKLEŞTİRECEKLER

Erdoğan ve Putin, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenini İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirecekler.