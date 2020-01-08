Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika! ABD İran gerilimi sonrası Erdoğan ve Putin birazdan görüşecek

Son dakika! ABD İran gerilimi sonrası Erdoğan ve Putin birazdan görüşecek

ABD İran gerilimi dünyanın gündeminde. Son dakika gelişmesi olarak Başkan ile Rusya Devlet Başkanı birazdan bir görüşme gerçekleştirecek. ABD'nin İranlı komutan Kasım Süleymani'yi vurmasının ardından yaşanan gelişmeler ve gerginlik dün gece İran'ın Irak'ta bulunan 2 Amerikan üssünü füzelerle hedef alması ile farklı bir boyut kazanmıştı. Erdoğan ve Putin'in konuyla ilgili değerlendirmelerini bugünkü görüşme sonrasında paylaşması bekleniyor. İşte son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 8.1.2020 12:56 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 13:13
Son dakika! ABD İran gerilimi sonrası Erdoğan ve Putin birazdan görüşecek

Başkan Erdoğan ile yapacağı görüşme ve TürkAkım açılışı için dün akşam İstanbul'a gelen Rus lider Vladimir Putin İran'ın ABD üslerini vurmasını ve devam eden gelişmeleri Beşiktaş'ta kaldığı otelden takip etti.

ABD İran gerilimi sonrası Erdoğan ve Putin birazdan görüşecek!

ERDOĞAN - PUTİN GÖRÜŞMESİ BİRAZDAN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin birbiri ardına son dakika gelişmelerinin yaşandığı ABD İran gerilimine ilişkin de görüşme gerçekleştirecek.

TÜRKAKIM AÇILIŞ TÖRENİNİ GERÇEKLEŞTİRECEKLER

Erdoğan ve Putin, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenini İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirecekler.

Son dakika: ABD'li yetkili, İran'ın füze saldırısında askerlerinin öldüğü iddiasını yalanladı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! ABD İran gerilimi sonrası Erdoğan ve Putin birazdan görüşecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN