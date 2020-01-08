Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Yunanistan ve Kuzey Makedonya gaz almaya başladı

ve gaz almaya başladı

Giriş Tarihi: 8.1.2020
Yunanistan ve Kuzey Makedonya gaz almaya başladı
Yunanıstan ve Kuzey Makedonya'nın, TürkAkım doğalgaz boru hattından gaz alımına başladığı belirtildi. Bulgaristan doğalgaz iletim operatörü Bulgartransgaz'ın CEO'su Vladimir Malinov, BNR radyosuna yaptığı açıklamada, "Türkiye ile sınırdaki Istranca-2 olan yeni noktadan Rus gazının sevkiyatı başarıyla yapılıyor. Bu projenin üstünlükleri güvenlik ve ekonomik verimliliktir. Bunun nihai fiyat ve nihai tüketici üzerinde olumlu etkisi olacak" ifadelerini kullandı. Rus doğalgazının teslimat noktasının, Romanya sınırındaki Negru-Vode yerine Türkiye sınırındaki Istranca'ya değiştirilmesinin, nakliye masraflarında da tasarruf sağlayacağını kaydeden Bulgar yönetici, "Kuzey Makedonya ve Yunanistan da Istranca-2 noktasından gaz alımına başladı" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Yunanistan ve Kuzey Makedonya gaz almaya başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN